Écrites durant la Seconde Guerre mondiale, 200 lettres d’amour ont été sauvées in extremis de la déchetterie

Toutes les missives étaient signées par un certain Pierre, et adressées à Aimée Randonnet, une habitante de Loubillé, commune française du département des Deux-Sèvres.

Le carton les contenant avait été déposé plus tôt à la déchetterie, mais les deux jeunes femmes tombées sur ce précieux trésor n’ont pas voulu le jeter à la poubelle. Via les réseaux sociaux, elles ont lancé un appel dans l’espoir de retrouver les enfants ou petits-enfants de Pierre et Aimée. Et ça a fonctionné ! Partagé des milliers de fois, le message est finalement arrivé jusqu’au petit-neveu d’Aimée Randonnet. « Cela s’est fait en quelques heures. J’ai compris que les gens m’ont retrouvé grâce à l’arbre généalogique que j’avais mis en ligne sur internet et dans lequel Aimée Randonnet apparaissait. Au-delà de la surprise j’ai trouvé ça fabuleux et j’ai donc contacté la personne qui avait trouvé les lettres », a-t-il expliqué à France Bleu.