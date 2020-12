«Koh-Lanta»: comment les trois finalistes sont-ils restés concentrés sur les poteaux?

Brice, qui avait peur de tomber dès le « Go ! » de Denis Brogniart, a compté un à un ses proches : « J’ai une grande famille alors je me répétais les noms de chaque membre, ce qui m’a pris du temps ! ». « Les poteaux font très mal aux pieds. J’étais coupé de la douleur tellement je souffrais. On a longtemps la marque sous le talon ! », a également ajouté le jeune Creusois, qui a vécu un difficile retour à la réalité après « Koh-Lanta ».

Plus rêveuse que Brice, Alexandra s’est imaginée en superhéroïne pour tenir le coup sur les poteaux : « Je m’étais fait un film, je n’ose pas en parler… Je m’imaginais debout sur mon lit en train de manger du chocolat déguisée en Wonder Woman. Cela me détendait », a confié la jeune maman, sous les rires de son comparse de l’aventure, Loïc. Lui a eu plus de mal à se concentrer, « comme en cours ». « Pleins de trucs débiles me traversaient la tête… Et j’ai pris des coups de soleil sur les pieds ! », a-t-il expliqué au Parisien.