Brice annonce une excellente nouvelle lors de la finale de «Koh-Lanta»

Carnet rose dans « Koh-Lanta » ! Alors que Dorian a annoncé le 19 novembre dernier que sa compagne et lui allaient devenir parents pour la première fois, Brice lui a emboîté le pas. Lors de la finale ce vendredi, le jeune Creusois a en effet révélé que sa copine attendait leur premier enfant. Une nouvelle que l’animateur radio avait annoncée quelques instants plus tôt sur Instagram : « L’aventure Kohlanta se termine ce soir, mais une nouvelle commence. Un nouveau rêve se réalise, tellement content de pouvoir enfin vous l’annoncer. Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde ».

Cette deuxième naissance a fait sourire tous les candidats, et surtout Dorian, le grand comparse de Brice tout au long de l’aventure. « Vous vous êtes donné le mot les deux copains de l’Ouest », a lancé Denis Brogniart, « On est toujours dans les mêmes plans ! », ont rigolé les deux futurs papas. Grand perdant de cette finale, Brice aura finalement le plus beau des cadeaux dans quelques jours, la naissance de son bébé étant prévue pour le 23 décembre.