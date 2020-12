«Koh-Lanta»: ce tout nouveau record établi par Lola

Lors de la première, elle a remporté un indice pour trouver un collier d’immunité (qu’elle a trouvé. Ensuite, la semaine suivante, elle a gagné l’épreuve de la course d’obstacles avec les sacs de trois kilos et a pu profiter d’une découverte guidée de la faune aquatique et d’un gros repas. Une récompense qu’elle a partagée avec sa complice Angélique.

Empochant le confort suivant, Lola et Fabrice, en duo pour les destins liés, ont eu droit à un brunch de luxe, avec crêpes, fruits, chocolat, etc. Soit une troisième récompense pour la jeune Nordiste. En équipe avec Dorian, Alexandra et Loïc la semaine d’après, Lola a une nouvelle fois profité du cadeau offert aux vainqueurs : la découverte de la fabrication du chocolat aux Fidji, ainsi qu’un repas et une nuit chez l’habitant.