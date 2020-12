À la télé ce soir: les NRJ Music Awards et «Cauchemar en cuisine»

Cette année, à titre exceptionnel, TF1 et NRJ donnent rendez-vous à Paris le samedi 5 décembre 2020 à 21h05 pour les "NRJ Music Awards, Paris Edition", depuis la Seine Musicale. Présentée par Nikos Aliagas, la cérémonie des récompense les plus grandes stars françaises et internationales. Une remise de prix unique dont les votes proviennent exclusivement du public.

Propriétaires d'un établissement bien situé au cœur d'une pépinière d'entreprises, Fatiha et Adel sont au bord de la faillite. Ils ne savent pas pourquoi. Leur établissement a tout pour convaincre la clientèle. Une fois sur place, le chef Philippe Etchebest cerne les problèmes. Sous ses yeux s'étalent maints aspects inadmissibles : chantilly périmée, mauvaise organisation, problème de communication. Rien ne va plus dans ce restaurant. Adel n'est certes pas du métier. Vu l'état de sa cuisine, il ne peut pas le cacher. Son caractère entier l'empêche toutefois de l'admettre. Pour ne rien arranger, côté salle, Fatiha a elle aussi de sérieuses lacunes. Et malgré leurs 44 ans de vie commune, les relations entre Fatiha et Adel sont tendues. Philippe Etchebest va devoir clarifier leurs obligations envers les clients.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Retour vers le futur, à 9h25 sur Club RTL - Trois étoiles

de Robert Zemeckis (1985)

Cet hommage parodique à « La machine à remonter le temps », le superbe film de George Pal, fut tellement réussi que deux suites presque aussi éclairées furent tournées par l’éclectique auteur de « Forrest Gump ».

High Fidelity, à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Stephen Frears (2000)

Bob Dylan, les Kinks, le Velvet Underground, Stevie Wonder, Bruce Springsteeen, Queen, Elton John, Aretha Franklin et Elvis Costello font partie des artistes incarnant la composante rock de la BO de cette comédie romantique qui prend le total contre-pied de la production habituelle du genre ! L’auteur de « The Queen » n’a donc pas abandonné Londres – où était localisé le récit original – pour Chicago et a dirigé un super casting US dominé par l’excellent John Cusack.

Hunger Games : la révolte (1re partie), à 22h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Francis Lawrence (2014)

On change radicalement de décor par rapport aux deux premiers épisodes. L’action se passe majoritairement dans les bunkers du District 13 et du Capitole, autant d’endroits glauques à souhait, à l’image d’un script dramatique au possible, bien dans la lignée de la grande majorité des films de super-héro(ïne)s contemporains. Comme pour « Harry Potter », l’avant-dernier long métrage sert surtout à faire patienter jusqu’au bouquet final en compagnie de Jennifer Lawrence et de Donald Sutherland.

The Island, à 22h50 sur AB3 - Deux étoiles

de Michael Bay (2005)

La première moitié de l’ouvrage renoue avec le cinéma de science-fiction classique du style « La planète des singes », tandis qu’on bascule ensuite carrément dans le film d’action hollywoodien contemporain avec toute la surenchère de cascades et d’effets spéciaux et, pour couronner le tout, un « final » directement inspiré par la saga James Bond. Agréable.

Striptease, à 20h10 sur Tipik - Une étoiles

d’Andrew Bergman (1996)

Le jury des Razzie Awards qui a décerné la bagatelle de six « récompenses » à ce titre… à succès manquait décidément d’humour, car c’est en fait une vraie comédie policière agrémentée de séquences plutôt spectaculaires de cette « danse à la barre » dont les mâles de l’Oncle Sam ont toujours raffolé.