«Koh-Lanta»: quand Dorian se fait raser la tête en direct par Denis Brogniart après un pari perdu (vidéo)

S’il atteignait les 100.000 abonnés sur le réseau social de partage de photos et vidéos, Dorian devait donc se raser la tête. Il s’est exécuté, bien aidé par les autres aventuriers, à commencer par Brice et Loïc. Mais aussi par Denis Brogniart en personne qui n’a pas hésité à s’emparer de la tondeuse, comme l’épingle RTL. « Tout le monde a mis la main à la pâte pour me raser la tête. Vivement que ça repousse ». Fort de 141.000 abonnés désormais, on se demande ce qu’il réserve à sa communauté lorsqu’elle franchira la barre des 200.000...