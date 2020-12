Vivement critiqué par Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, Jean-Marie Bigard réplique avec humour (vidéo)

« Je pose juste la question : est-ce qu’en France, on a le droit d’avoir un avis contraire à celui qu’on nous donne à avaler, ou c’est interdit ? », s’insurge Jean-Marie Bigard sur Twitter. Depuis de nombreux mois, l’humoriste français est au centre d’une controverse. Ardent critique du gouvernement Macron et de sa gestion de la crise du coronavirus, parfois proche de théories complotistes, un temps rêveur d’un avenir à l’Élysée, Jean-Marie Bigard est critiqué de toutes parts. La presse épingle ses sorties trop tapageuses dans les médias et des personnalités du monde de la culture s’empressent de commenter l’attitude de l’humoriste et de la critique vertement.

>« Choqué », Thierry Lhermitte critique vertement Jean-Marie Bigard et ses propos sur Emmanuel Macron (vidéo)

Le dernier en date n’est autre que Thierry Lhermitte qui n’a que peu goûté une récente sortie de Jean-Marie Bigard et qui lui a fait savoir, comme l’épinglait le Soir mag ce dimanche 6 décembre. Avant lui, c’était un autre membre de la bande du Splendid, Gérard Jugnot, qui avait fait une sortie remarquée en comparant l’humoriste à Adolf Hitler… Avant de se reprendre sur le plateau de TPMP. Toujours est-il que Jean-Marie Bigard a réagi à ces récents commentaires. S’il a eu tendance à prendre tout trop à cœur ces derniers temps et à surfer sur une vague dangereuse, il a cette fois joué la carte de l’humour : « Hier Jugnot me compare à Hitler, ce soir Lhermitte veut que je ferme ma gueule. Bon les gars je vais vous donner un scoop : visiblement je ne serai pas au casting des Bronzés 4 ». On lui accorde sans souci un sens de la repartie affiné, ce coup-ci.