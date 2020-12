Aux États-Unis, une famille profite du confinement pour construire des montagnes russes dans son jardin (vidéo)

« Matterhorn – Alpine Escape » : voilà le nom de l’attraction qui se dresse dans le jardin d’une famille californienne. Le parc d’attractions DisneyLand ayant momentanément fermé ses portes pour cause de coronavirus, Sean LaRochelle a eu l’idée de recréer ce monde féerique devant leur maison de Napa Valley. Cet étudiant en architecture était placé en quarantaine avec ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, comme l’épingle Ulyces.

Sur un coup de tête, il est allé voir son père et lui a dit : « Papa, je crois qu’on va construire des montagnes russes dans le jardin ». Le paternel n’y a pas vu d’objection. « Je ne pense pas qu’il réalisait à quel point ce serait grand, mais il m’a soutenu », racontait Sean LaRochelle à CNN le 11 novembre dernier. Et pour cause, la structure fait 121 mètres de long ! La construction a commencé en mars 2020 pour s’achever en juillet.

Un réalisme bluffant

Le tracé, épinglé dans une vidéo qui vend du rêve, impressionne par ses détails : chute d’eau, lacets serrés, tunnels, rails et rocher rappelant la montagne. L’attraction peut désormais être utilisée. Une seule personne à la fois et un parcours qui met tout de même une minute à être parcouru. Pour ce projet, Sean et son frère Michael se sont donnés à 100 %. Chaque jour, ils s’attelaient à la tâche : « Tous les jours après le travail, on travaillait jusqu’à ce qu’il fasse nuit. Et puis on se levait tôt le matin, et on travaillait jusqu’à ce qu’on doive aller au travail. Le week-end, c’était pratiquement 24 heures sur 24 ».