«L’Amour est dans le pré»: malaise à table, Simon a du mal à cacher son attirance pour Élodie (vidéos)

Alors que le choix final approche pour les agriculteurs de « L’Amour est dans le pré », les préférences se dessinent. Avant de marquer la fin du séjour à la ferme et de devoir choisir entre Romina et Élodie, Simon a emmené ses deux prétendantes au restaurant. Mais après avoir avoué son coup de cœur à la timide Élodie plus tôt dans la journée, l’agriculteur a du mal à cacher son attirance pour cette dernière, rapporte RTL.

À table, Romina a rapidement voulu savoir quel moment avait préféré Simon tout au long du séjour. Sans vraiment répondre, celui-ci pose la question à Élodie. « Tantôt, c’était gai. Il n’y avait rien qui nous empêchait de parler », a répondu la jeune femme. Elle faisait référence au moment passé à deux dans la forêt. « Hier soir quand on s’est touché la main, j’ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas toi », lui avait avoué dit l’agriculteur. « Moi aussi. Ça faisait longtemps que je n’avais plus ressenti ça », avait ensuite répondu Élodie, avant que Simon n’ajoute : « Moi non plus. C’est pour ça que je voulais t’en parler. Pour voir si tu avais ressenti la même chose. Ça vaut peut-être la peine d’essayer quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses ? ». « Oui », avait alors timidement dit la jeune femme.

Heureux de savoir que leurs sentiments étaient partagés, Simon et Élodie ont toutefois choisi de garder leurs déclarations secrètes. Romina n’était donc au courant de rien au restaurant, mais elle a semblé avoir compris que quelque chose se tramait dans son dos. Il faut dire que les regards entre les deux autres étaient plutôt équivoques. Une situation qui a créé un gros malaise à table et qui a fait perdre son sourire à Romina, d’habitude très pétillante.