À la télé ce soir: «Mia et le lion blanc» ou «Taken 3» (vidéos)

Après tout ce qu’il lui est arrivé, l’ex-agent spécial Bryan Mills pense avoir droit à une vie sereine auprès de Kim, sa fille et de Lennie, son ex-femme. Mais, un soir, il découvre cette dernière assassinée. Mills est arrêté mais parvient à s’échapper. L’agent Franck Dotzler se lance à sa poursuite…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Chinatown », à 20H50 sur FRANCE 5 – quatre étoiles

de Roman Polanski (1974)

D’après un scénario original qui valut l’Oscar au Californien Robert Towne (qui signera ensuite « Frantic » pour le même Polanski, mais aussi « La firme » pour Sydney Pollack et « Mission impossible » pour Brian De Palma), un chef-d’œuvre absolu du film noir d’ambiance – bien qu’en parfait… Technicolor – emmené par Jack Nicholson, Faye Dunaway (Jane Fonda ayant refusé !) et John Huston.

« Jeunes filles en uniforme », à 20H50 sur ARTE – trois étoiles

de Géza von Radványi (1958)

Les Françaises Ginette Pigeon (87 ans), Marthe Mercadier (92 ans) et Paulette Dubost (morte centenaire en 2011) ont été embrigadées autour des deux stars teutonnes Lilly Palmer et Romy Schneider dans ce remake du film de 1931 qui, d’après la pièce de la Hessoise Christa Winsloe « Gestern und heute », avait déjà été un énorme succès outre-Rhin. Un grand classique devenu rare au petit écran.

« Le professeur », à 22H25 sur ARTE – trois étoiles

de Valerio Zurlini (1972)

Alain Delon incarne un enseignant désabusé dans le décor contrasté d’une Rimini hors saison, où il tombe sous le charme d’une étudiante aussi malheureuse que lui. Un superbe drame d’ambiance où éclate tout le style du grand auteur véronais, qui achèvera sa trop courte carrière avec le formidable « Désert des Tartares » de 1976. Exécutée à la trompette, la BO de Mario Nascimbene – qui s’illustra chez les Mankiewicz, Risi, et même les Vidor – est superbement obsédante.

« Nana », à 21H00 sur TV5 MONDE – deux étoiles

de Christian-Jaque (1955)

Cette adaptation très libre – et d’ailleurs critiquée à cet égard – du roman de Zola est pourtant restée la plus célèbre grâce à la posture incontestablement aguichante de Martine Carol, alors épouse légitime de l’auteur. Avec le temps, c’est plutôt la prestance de Charles Boyer et l’éclat de l’Eastmancolor qui impressionnent. Avec une kyrielle de seconds rôles remarquables.

« La Marie du port », à 00H10 sur FRANCE 5 – deux étoiles

de Marcel Carné (1949)

Gros succès à sa sortie, ce… gentil drame adapté d’un roman de Georges Simenon sorti juste avant la guerre révéla la jeune Clodoaldienne Nicole Courcel, pudiquement convoitée par Jean Gabin au volant d’une magnifique Hotchkiss 686.