À la télé ce soir: «Retour vers le futur» ou «Hollywoo» (vidéos)

1985. Le jeune Marty McFly a honte de sa famille. Ses seules consolations sont sa petite amie, et Doc, un savant farfelu qui prétend avoir mis au point une voiture capable de voyager dans le temps. Marty est bien obligé de reconnaître que Doc a raison lorsque ce dernier l’envoie trente ans en arrière…

Jeanne mène grand train depuis qu’elle assure le doublage de Jennifer Marshall, star d’une série américaine à succès. Un jour, Jennifer annonce qu’elle quitte la série. Jeanne décide alors d’aller à Hollywood pour la convaincre de revenir sur sa décision. En chemin, elle rencontre un certain Farres…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Hunger Games : la révolte, 2e partie », à 20H10 sur PLUG RTL – trois étoiles

de Francis Lawrence (2015)

Fin de la saga ? Probablement non car la romancière Suzanne Collins prépare un nouvel opus suivant la néo-classique procédure « préquelle » ! En attendant, le règlement de compte tant attendu est agrémenté d’un dernier rebondissement extrêmement jubilatoire, au terme d’une quête vengeresse qui tient en haleine jusqu’au bout.

« L’outsider », à 20H55 sur 13eme RUE – trois étoiles

de Christophe Barratier (2016)

L’auteur des « Choristes » à tout jamais jalousé change de registre avec ce thriller financier évoquant l’« affaire Kerviel » du nom de ce « trader » qui, en 2008, a failli faire crouler la sacro-sainte Société Générale. Une belle « claque » dénonçant parfaitement le caractère dangereux voire immoral des milieux boursiers qui n’en ont jamais été à un cataclysme près.

« Au nom de ma fille », à 21H15 sur C8 – trous étoiles

de Vincent Garenq (2016)

Par l’auteur de « Présumé coupable », l’évocation par celui qu’on surnomme « le nouveau Cayate » d’une autre histoire vraie, l’« affaire Grombach » qui a divisé les justices allemande et française durant plus de trois décennie. Coécrite par Julien Rappeneau, une reconstitution exemplaire mettant une fois de plus en lumière tout le charisme de Daniel Auteuil.

« Le collectionneur », à 21H45 sur AB 3 – deux étoiles

de Gary Fleder (1997)

Quatre ans avant « Le masque de l’araignée » de Lee Tamahori, la première apparition déjà réussie du profileur Alex Cross sous les traits de Morgan Freeman (en remplacement d’un Denzel Washington « overbooké »), d’après l’œuvre… toujours en cours du New-Yorkais James Patterson. Avec la divine Ashley Judd, qu’on reverra avec joie dans la première suite précitée.

« Un voisin trop parfait », à 20H15 sur AB 3 – une étoile

de Rob Cohen (2015)

Mise en scène par l’auteur des « Daylight », « xXx » et autre « Alex Cross », cette énième variante de « Fatal Attraction » a aussi été coproduite par la… toujours très séduisante Jennifer Lopez dans un rôle forcément moulé sur mesure. Vraiment rien de nouveau dans un créneau tellement encombré que ses poncifs débordent par fleuves entiers.