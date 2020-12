Fonds pour Bertrand-Kamal : Loïc justifie le montant récolté par l’ensemble des candidats de « Koh-Lanta »

Vendredi dernier, la finale de « Koh-Lanta : les 4 terres » était diffusée sur TF1. Face à Brice, c’est finalement Alexandra qui l’a emporté, à sept votes contre cinq. Au-delà des nouveautés de cette année, un événement tragique a particulièrement marqué cette saison du jeu d’aventure. En effet, au mois de septembre dernier, les téléspectateurs et internautes apprenaient avec surprise le décès de Bertrand-Kamal. Le candidat solaire de l’émission a en effet succombé à un cancer du pancréas fulgurant.

Lors de la finale, un émouvant hommage a été rendu à l’aventurier. Denis Brogniart a également profité de l’occasion pour annoncer le lancement d’un fonds en faveur de la recherche sur le cancer du pancréas, en l’honneur de Bertrand-Kamal. Tous les aventuriers de cette édition se sont également cotisés pour offrir un chèque à l’association, d’une valeur de 1120 euros. Une somme qui a surpris les internautes, qui se sont empressés de critiquer le peu de générosité des aventuriers, au vu de leur nombre.

Lors d’une interview accordée à Télé Loisirs, Loïc est revenu sur la polémique. Il s’est dit « surpris » de la déception des téléspectateurs. « Me concernant, je ne suis pas quelqu'un d'aisé, je dois avoir 1000 euros en tout sur tous mes comptes réunis. J'ai mis ce que je pouvais et on avait déjà donné à ses parents avant. Peut-être qu'il y a des aventuriers qui n'ont pas donné, je pense que c'est mieux que rien, on a tous fait le maximum. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on est forcément riches, nous sommes que des candidats », s’est-il justifié.