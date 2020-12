À Londres, les «Animaux fantastiques» prennent d’assaut le Musée d’histoire naturelle

Dès le début de l’exposition qui s’ouvre ce mercredi, le visiteur plonge dans l’univers bien connu des fans de l’univers Harry Potter. Les visiteurs, sorciers comme Moldus, sont invités à suivre les traces de Norbert Dragonneau, le magizoologiste britannique et héros des « Animaux fantastiques », dont l’exposition arbore fièrement le costume. Ces longs-métrages – dont l’intrigue se déroule dans le même univers que la saga d’Harry Potter mais une soixantaine d’années plus tôt – confrontent le héros à une panoplie de monstres et bêtes, tous plus imaginatifs les uns que les autres. « On a regardé les caractéristiques étonnantes de certains de ces Animaux fantastiques, et on les a comparées avec notre collection de plus de 80 millions de spécimens », bien réels cette fois-ci, a expliqué Lorraine Cornish, conservatrice en chef du musée. L’opération a permis d’établir des « liens extrêmement significatifs et fascinants » avec plus de 100 spécimens, évoqués dans l’exposition, ajoute-t-elle.

La première partie revient sur les origines de monstres présents dans la saga, mais qui appartiennent aussi à l’imaginaire collectif – dragons, licornes et autres sirènes –, montrant comment de telles croyances ont émergé. Ici, un squelette de gymnètre long de 8 mètres nous en apprend plus sur les mythes des immenses serpents de mers. Là, de véritables cornes de narval géantes expliquent l’origine des licornes. Et sont exposées en vis-à-vis des baguettes magiques de Ron Weasley et Drago Malefoy – personnages centraux de la saga Harry Potter –, connues pour contenir des crins de licorne.