À la télé ce soir: «Jurassic World: Fallen Kingdom» ou «Kiss & Kill» (vidéos)

Jen Kornfeldt vient de rompre avec son petit ami et part sur la Côte d'Azur, à Nice, pour se changer les idées. Elle y fait la connaissance du très beau Spencer Aimes. Après trois ans de parfait amour, Jen apprend que Spencer est un ancien agent de la CIA et que sa tête est mise à prix…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Une étoile est née », à 21H05 sur LA TROIS – trois étoiles

de George Cukor (1954)

Après celle de William A. Wellman de 1937 – et déjà en Technicolor – avec Janet Gaynor et Fredric March et avant les deux plus récentes datant respectivement de 1976 signée Frank Pierson avec Barbra Streisand et Kris Kristofferson, et de 2018 de Bradley Cooper avec en vedette Lady Gaga (à découvrir bientôt sur La Une), voici la version de l’âge d’or, flamboyante à l’image d’une Judy Garland au sommet de sa popularité, avec un James Mason plus vrai que nature en… star déchue. Le seul défaut, si on peut dire, de cette réalisation du grand Cukor, c’est une longueur excessive de près de trois heures qu’atteignait d’ailleurs le premier montage. On coupa en effet… dix minutes.

« Lost in Translation », à 20H55 sur ARTE – deux étoiles

de Sofia Coppola (2003)

Pas facile de rendre totalement passionnant un film sur l’ennui, fût-il à consonance exotique ! Ce tournage à moitié improvisé au pays du Soleil-Levant n’en recueillit pas moins une kyrielle de récompenses un peu partout dans le monde. Une œuvre très théorique et esthétiquement envoûtante, mais un brin surfaite.

« Kiss & Kill », à 22H05 sur AB3 – deux étoiles

de Robert Luketic (2010)

La très jolie Katherine Heigl mobilise l’écran avec une belle énergie aux côtés d’un Ashton Kutcher toujours aussi décoratif et du revenant Tom Selleck qui singe de manière savoureuse le Robert DeNiro de « Mes beaux-parents et moi ». Tout ça fait beaucoup de déjà-vu, mais l’amalgame tenant… la gamme sans vraie fausse note, on est en droit de savourer.

« Bébé mode d’emploi », à 20H15 sur AB3 – une étoile

de Greg Berlanti (2010)

Une comédie sentimentale américaine gentille et prévisible, à voir surtout pour les beaux yeux de Katherine Heigl.