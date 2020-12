Éléonore Sana, première chroniqueuse TV malvoyante et championne de ski

Voix claire au téléphone et enthousiasme prêt à servir, Éléonore Sana nourrit les mêmes rêves et les mêmes ambitions que les jeunes femmes de son âge. Mais avec un niveau de difficultés et d’efforts nettement supérieur qui forcent le respect. Éléonore défend la cause des personnes porteuses de handicap, trop peu visibles au petit écran. Elle a témoigné sur RTL lors du « Télévie » 2018, sur la RTBF pour « Cap 48 ». Par son parcours, elle donne de l’espoir. En 2018, aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, elle décroche une médaille de bronze en descente en...