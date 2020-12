M. Pokora remet à sa place Aya Nakamura, qui s’était étonnée de la victoire du chanteur aux MTV Europe Music Awards (vidéos)

Au mois de novembre dernier, Matt Pokora avait été sacré « meilleur artiste français » lors de la cérémonie des MTV Europe Music Awards. Une victoire qui n’avait visiblement pas plu à Aya Nakamura, elle aussi nominée. « Il a gagné pour quels sons? Rien contre lui mais il n’est même pas dans le top 10 », avait écrit la chanteuse sur les réseaux sociaux, avant de supprimer son message.

Invité sur le plateau de « Touche pas à mon poste » ce lundi 7 décembre, M. Pokora est revenu sur les propos de la jeune femme. « Là où elle fait une erreur, c’est quand elle parle de top 10. Le top 10 streaming, je n’y suis pas. Par contre le top 10 physique, j’y suis, et le top 10 de remplissage de tournées, j’y suis depuis 17 ans. En fait, il y a juste deux générations qui s'opposent : d'un public d'une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis trois ans et qui est très stream », a ainsi déclaré l’artiste, rapporte BFM TV.

S’il admet qu’Aya Nakamura est très suivie, c’est d’ailleurs la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, Matt Pokora a mis en avant la différence de fidélité entre leurs publics. « Le problème du public streaming, c'est que c'est beaucoup de touristes. Ce sont des gens qui n’achètent pas forcément. Ils ont un abonnement, ils cliquent, c'est le buzz du moment, donc elle a beaucoup de gens qui l'écoutent, elle cartonne, c'est une certitude. Mais quand on vend 500 000 albums, dont les trois quarts sont en streaming, on ne peut pas garantir que ce sont 400 000 fidèles qui vont voter. Moi quand j'en ai 300 000, j'en ai 300 000 qui votent comme des brutes! Ce n’est pas une question de qui cartonne le plus, c’est une question de motivation et de mobilisation du public », a ajouté Matt Pokora, pas du tout vexé par les propos d’Aya Nakamura. « Je n’ai pas besoin de me justifier », a-t-il conclu.