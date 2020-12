Irlande: ils gagnent 127 millions d’euros à l’EuroMillions mais décident de donner la moitié et de continuer à travailler

Le soir du nouvel an 2018, un couple nord-irlandais a eu la chance de toucher le jackpot. Frances et Patrick Connolly ont en effet remporté 115 millions de livres, soit environ 127 millions d’euros, à l’EuroMillions. Jamais auparavant une telle somme n’avait été gagnée à la loterie en Irlande du Nord. Bien que de tels gains aient de quoi faire tourner la tête, le couple a décidé de garder les pieds sur terre et de ne pas dépenser l’argent n’importe comment.

Pour commencer, ils ont choisi d’aider leurs proches, rapporte 7sur7. Frances et Patrick ont par exemple acheté une maison à leurs neveux et nièces, ainsi que déposé une belle somme sur le compte de leurs amis les plus proches. Ils ont par contre fait le choix de ne pas donner une somme astronomique à leurs enfants. « Nous avons décidé très tôt de ne pas donner à nos filles des dizaines de millions. Elles ont plus que quiconque, ont assez pour acheter une maison et vivre confortablement, mais elles devront travailler. Elles auront le reste quand on mourra », s’est expliquée la maman.