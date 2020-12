À la télé ce soir: «Robin des Bois» et «Nazcas, les lignes qui parlaient au ciel»

Dans le sud du Pérou, au pied de la cordillère des Andes, les Nazcas ont bâti des cités et tracé un immense réseau de lignes géométriques et de géoglyphes. A qui s'adressaient ces figures énigmatiques uniquement visibles du ciel et quelle était leur signification ? Une équipe d'archéologues venus du monde entier utilisent les dernières technologies pour lever le voile sur l'un des plus grands secrets de l'humanité. Leurs nouvelles campagnes de fouilles ont mis au jour de nouvelles momies, de fabuleux tissus, des céramiques et de mystérieux crânes allongés.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Sorry We Missed You » à 0h55 sur Be 1 - Trois étoiles

L’infatigable octogénaire du Warwickshire ne désarme pas ! Et si certains ont beau affirmer qu’il a déjà fait et refait ce genre de film social dénonciateur en vingt fois mieux, force est de reconnaître que le vieux gaillard a fichtrement bien redéfini sa cible en canardant les « plates-formes de distribution » à la solde de l’« e-commerce » contrôlé par quelques multinationales. On devrait obliger tout le monde à voir ce film pour combattre la surconsommation conduisant la planète au désastre.

« Cézanne et moi », à 21h05 sur La Trois - Deux étoiles

La chronologie décalée des rapports tumultueux des amis d’enfance qu’étaient le « père de l’art moderne » et Victor Hugo a le grand mérite de raconter une histoire méconnue tout en évoquant le destin de ces deux personnalités hors du commun, magistralement jouées par les deux Guillaume, Canet et Gallienne. Très classique, joliment reconstitué, parfois très intense et aussi un peu inégal.

« The Foreigner », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

Jacky Chan et Pierce Brosnan s’affrontent sans merci dans ce film d’action de bonne facture où le premier exclut toute forme d’humour et de second degré alors que le prédécesseur de Daniel Craig accepte un contre-emploi notable. Injustement boudé en France et aux States, le film qui est techniquement fort réussi a été très bien accueilli… en Chine où, il est vrai, le gars de Hong Kong est resté une vraie star.

« Gold »», à 22h40 sur RTL-TVI - Deux étoiles

L’histoire très romancée d’un authentique scandale boursier provoqué voici un quart de siècle par la découverte d’un gisement aurifère au Sarawak, reconstituée avec soin par l’auteur kentuckien de « Syriana », et brillamment joué par Matthew McConaughey et Bryce Dallas Howard.

« Drive », à 0h25 sur Arte - Une étoile

Des scènes d’une violence inouïe entrecoupées de longs plans langoureux avec abus manifeste du ralenti : le réalisateur danois joue son petit De Palma de l’époque « Blow Out » dans une mise en scène un peu trop stylisée au service d’un scénario… beaucoup trop minimaliste.