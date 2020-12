Marc Van Ranst étonne avec son saumon en papillote… au lave-vaisselle (vidéo)

Outre ses capacités en biologie, Marc Van Ranst est aussi un très bon cuisinier. Appliqué, il a concocté quelques petits plats soignés devant les caméras. Mais comme le raconte le présentateur, Erik Goens, à De Morgen, c’est le fameux saumon qui a laissé l’équipe de tournage stupéfaite. « Je pensais qu'il jouait avec mes pieds, mais il l'a fait avec un sérieux et une évidence inconcevable », confie-t-il.

On voit donc le virologue placer délicatement son saumon, enroulé dans du papier alu, dans une partie du lave-vaisselle, le plus simplement du monde, sous les rires d’Erik Goens qui découvre la technique pour le moins originale. « Au lave-vaisselle, tu peux facilement préparer vingt papillotes comme ça », ajoute le virologue qui défend sa technique.

Quant au résultat final, Erik Goens doit l’avouer, il a été surpris. « Nous avons eu un très bon repas. Papillote de saumon au lave-vaisselle, hautement recommandé », dit-il. D’après les commentaires de Marc Van Ranst, c’était « bien cuit ». Une idée qui a donc pu se répandre dans toute la Flandre donc puisque l’audience a été plus qu’au rendez-vous, avec près de 1,2 million de téléspectateurs. Ces derniers ont pu aussi découvrir son histoire, depuis son enfance jusqu’à sa confrontation avec la politique aujourd’hui, en passant par son séjour à New York, son goût pour l’art et ses confidences sur son fils. Le public flamand a en tout cas une idée supplémentaire pour se défendre contre le coronavirus, le saumon étant riche en vitamine D, tout en se régalant.