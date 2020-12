La France ressuscite son émission de sélection pour l’Eurovision sous une nouvelle forme: voici les candidats (vidéo)

C’est encore la fête dans l’Hexagone ! Pour la première fois de son histoire, la France a remporté le 29 novembre dernier l’Eurovision Junior grâce à la performance de Valentina, qui a écrasé la concurrence. Comme le veut la coutume, la France succèdera donc à la Pologne pour organiser la version du concours pour les jeunes l’année prochaine. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les Français. Dans la foulée de cette victoire, France Télévisions surfe sur cette bonne nouvelle en ressortant des cartons son ancienne émission de sélection par le public du prochain candidat français à l’Eurovision, à quelques détails près.

12 candidats et à la fin, il n’en restera qu’un !

D’après la télévision publique française, il est bel et bien question de redonner vie au programme qui permettait aux Français de choisir leur représentant dans la version adulte. Toutefois, cela ne veut pas dire que l’émission « Destination Eurovision », diffusée en 2019 et 2019, reviendra à la vie. « Destination Eurovision » est morte, vive « Eurovision France », la nouvelle formule choisie par France Télévisions.

« Eurovision France » s’inspire toujours de ses populaires équivalents dans les autres pays, à savoir le « Melodifestivalen » en Suède (qui a permis au pays scandinave de l’emporter à de nombreuses reprises) et le Festival de Sanremo en Italie (qui atteint chaque année les sommets en termes d’audience). Mais contrairement à « Destination Eurovision », il ne sera plus question de plusieurs soirées mais d’une seule. 12 candidats, dont l’identité vient d’ailleurs d’être révélée, vont donc se succéder sur le plateau pour être départagés sur un temps restreint. Une façon de mobiliser plus efficacement le public à cette occasion.