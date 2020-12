Air de familles: vitamine de grossesse, un complément à ne pas sous-estimer (vidéo)

La vitamine B9, appelée aussi acide folique, est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme tout au long de notre vie. Mais chez la femme enceinte, elle joue un rôle essentiel car elle permet d’éviter certaines malformations et anomalies chez le futur bébé. De plus, pendant la grossesse, les besoins en vitamine B9 sont accrus. On recommande donc d’en prendre durant toute la grossesse, et même avant. Dans certains pays, comme les États-Unis et le Canada, on enrichit les farines avec de l’acide folique. Et on y constate une diminution de 20 à 80 % des malformations dues à...