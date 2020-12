À raconter aux enfants: qu’est-ce qu’un vaccin?

En ce moment, on ne parle plus que de ça : les chercheurs ont trouvé plusieurs vaccins pour lutter contre l’épidémie de coronavirus que nous traversons. Mais c’est quoi, un vaccin ? Et comment ça marche ? Lorsque l’on tombe malade, notre corps se protège contre les microbes (virus, bactéries…) grâce à ce que l’on appelle le « système immunitaire », qui fabrique des substances pour éliminer ces ennemis. Mais quand le corps rencontre pour la première fois un nouveau microbe, ou qui a légèrement changé, il ne sait pas comment réagir pour se défendre efficacement et...