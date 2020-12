Testé pour vous: Sage Barista Touch (vidéo)

Désolé, George, la préparation d’un bon café ne requiert pas obligatoirement des capsules. What else ? Des grains torréfiés, par exemple. Ceux que l’on sélectionne selon ses goûts, selon son envie du moment. Ceux que l’on verse ensuite dans le broyeur intégré au Barista Touch. Après avoir indiqué la langue de son choix sur l’écran tactile couleur, l’appareil présente diverses propositions : expresso, américano, cappuccino, latté, etc. À chacune correspond une série de réglages : taille de mouture des graines et durée de la mouture, une ou deux tasses, réglage d’infusion, etc...