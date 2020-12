Sexion d’assaut de retour: le groupe se reforme pour une tournée événement

Le groupe français Sexion d’assaut a fait son retour sur les réseaux sociaux ce jeudi, pour officialiser une grande annonce auprès de ses fans. « Les soldats, on est enfin de retour pour une tournée à partir du 1er juillet 2021 », ont écrit les membres du groupe, qui ont hâte de retourner sur scène : « On a tellement de choses à se dire et tellement de moments à revivre ensemble ».

Le grand rendez-vous de cette tournée, intitulée « Le retour des Rois », sera sans aucun doute le concert programmé le 25 septembre 2021 à Paris. Mais que les fans belges ne se tracassent pas, Sexion d’assaut sera de passage à Bruxelles, le 12 décembre 2021. Gims, Black M, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom seront présents pour cette tournée événement, seul manquera L.I.O Pétrodollars, qui a abandonné la musique.