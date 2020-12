À la télé ce soir: «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» et «District Z»

Claude Verneuil et sa femme Marie, un couple de la haute bourgeoisie, s'efforcent d'être ouverts d'esprit. Mais les choses se compliquent quand leurs filles épousent un musulman, un juif et un Chinois. La cadette est encore célibataire. Mais les parents en sont certains : elle va rencontrer un bon catholique…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La firme, à 12h35 sur Arte - Trois étoiles

de Sydney Pollack (1993)

Tiré du roman de John Grisham, ce thriller machiavélique compte parmi les nombreuses réussites d’un metteur en scène qui aura réussi à aborder tous les genres ou presque avec un égal bonheur. Alors en pleine ascension, Tom Cruise y est vraiment excellent.

Retour vers le futur 2, à 20h sur Club RTL - Trois étoiles

de Robert Zemeckis (1989)

L’auteur aura mis quatre ans pour peaufiner la première des deux suites à son immense blockbuster. On ne s’en est jamais plaint, tant l’idée de base reste exploitée avec imagination, humour et dérision. En fait, le numéro trois qui sortira un an plus tard a été conçu en même temps et tourné dans la foulée. Les dernières rumeurs concernant un numéro quatre ont été formellement démenties par l’auteur lors de la sortie récente de « Flight », son dernier film.

The Informer (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

d’Andrea Di Stefano (2019)

Avec cette coproduction britannique anti-FBI mise en scène par un acteur… italien qui n’a aucun lien de parenté avec la légendaire star argentine du Real Madrid, on a droit à un sans-faute dans la construction d’un suspense qui n’arrête jamais de monter en puissance jusqu’au bout, sans la moindre incohérence notable ni, surtout, la fameuse « scène de trop ». Même quelques « emprunts » à caractère cinéphilique font leurs effets autour du Suédois Joel Kinnaman, jadis révélé en relayant notre Jean-Claude Van Damme dans le remake de « Robocop ».

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, à 20h50 sur La Une - Trois étoiles

de Philippe de Chauveron (2014)

Christian Clavier dans l’un de ses meilleurs rôles sur mesure, et un succès populaire aussi… « énaurme » que mérité, avec vingt millions d’entrées dans plus de vingt pays. De quoi balayer de façon impitoyable les ridicules critiques ayant pris le propos au premier degré, au mépris des codes ancestraux de la comédie.

Hercule, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Brett Ratner (2014)

Avec Dwayne Johnson dans le rôle du légendaire héros de la mythologie, on savait à quoi s’attendre et on n’est pas déçu, car il y a longtemps que « The Rock » a appris à manier le clin d’œil avec une certaine générosité.