Mallaury Nataf vit à nouveau dans la rue: «Elle a peut-être eu envie d’y retourner, tout simplement»

La comédienne Mallaury Nataf, révélée par la sitcom « Le Miel et les Abeilles », est de retour dans la rue, annonce Closer ce vendredi. Elle aurait quitté soudainement et sans explication la colocation où elle vivait dans les Hauts-de-Seine. Son retour devant la caméra, dans « Les Mystères de l’amour » en 2019, n’a visiblement pas permis à l’actrice de 48 ans de s’en sortir, elle qui avait déjà vécu plusieurs années dehors entre 2011 et 2019.

Mais pour le producteur de cette série diffusée sur TMC, Jean-Luc Azoulay (aussi connu sous le pseudonyme de Jean-François Porry), le retour dans la rue de Mallaury Nataf n’est pas un événement si surprenant. « Je ne suis pas surpris », a réagi auprès de Closer celui qui avait décidé de lui donner une nouvelle chance, « Pendant les huit mois où Mallaury a incarné le personnage de Lola dans ‘Les Mystères de l’amour’, nous avons eu l’occasion de beaucoup parler. Elle évoquait ses années de rupture avec la société comme une expérience artistique formidable. Mallaury est une artiste. Qu’elle soit de nouveau dans la rue explique peut-être qu’elle a eu envie d’y retourner, tout simplement ».

Le fait d’être sans domicile fixe à nouveau serait donc un choix de la comédienne, lié à ses convictions religieuses, d’après Jean-Luc Azoulay. « C’est une mystique qui est persuadée qu’elle a une mission sur terre. Peut-être, après tout, pense-t-elle que c’est dans la rue qu’elle l’exerce le mieux », a encore confié le producteur au magazine français. Mais ce ne sont évidemment que des suppositions de sa part. Le Covid pourrait tout aussi bien être à l’origine de ce retour dans la rue.