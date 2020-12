«Fais pas ci, fais pas ça»: retrouvailles familiales à Noël

Les Boulet et les Lepic reviennent pour un téléfilm de fin d’année. À découvrir ce vendredi 18 décembre à 21h05 sur France 2.

Trois ans après l’arrêt de la série familiale, « Fais pas ci, fais pas ça », les familles Bouley et Lepic reviennent pour un rendez-vous exceptionnel, un vrai film de Noël ! Bruno Salomone, Isabelle Gélinas, Guillaume de Tonguédec et Valérie Bonneton, les quatre acteurs principaux de la fiction de France Télévisions, ont retrouvé avec grand plaisir leurs personnages de parents parfois dépassés et de couples modernes.

Avez-vous eu le sentiment de retourner dans vos habitudes en reprenant le tournage ?...