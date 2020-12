Buffalo Bill à Waterloo

Au début du XXe siècle, les grands cirques américains ont traversé l’Atlantique et présenté leurs spectaculaires shows à travers toute l’Europe. Ainsi la Plaine des Manœuvres à Bruxelles, à hauteur de l’actuel boulevard Général Jacques, a-t-elle accueilli, en 1901, l’énorme chapiteau à trois arènes du Barnum and Bailey Show. Mais aussi 1.400 artistes, monteurs et techniciens, 500 chevaux et une ménagerie riche, entre autres, de 20 éléphants !

Dix ans auparavant, c’est un autre grand spectacle américain qui s’installa à Ixelles, sur la plaine de...