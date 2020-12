Mathieu Kassovitz agacé par «un ego mal placé» du secteur culturel français qui demande la réouverture des cinémas

La réouverture des salles de cinéma « n’est pas essentielle dans la situation dans laquelle on est, ce n’est absolument pas essentiel, non », s’est exprimé l’acteur jeudi soir en direct, « » Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder des films à la maison, vous avez des livres à la maison ».

Quelques heures après la conférence du Premier ministre français Jean Castex hier soir, Mathieu Kassovitz était invité sur le plateau de BFMTV. L’acteur et réalisateur y a bien sûr été questionné sur les annonces de Jean Castex, qui a affirmé que les lieux culturels tels que les cinémas, les musées et les théâtres resteraient fermés jusqu’au 7 janvier au moins. Une mesure justifiée selon Mathieu Kassovitz, qui affirme que la réouverture des lieux culturels devrait être le cadet de nos soucis en ce moment.

« On ne va pas pleurer pour eux »

Un peu remonté contre les réactions révoltées de certaines personnalités du monde culturel français, Mathieu Kassovitz a dénoncé un « ego mal placé ». « On est dans une pandémie mondiale, il y a des gens qui meurent, un problème qu’on ne maîtrise pas. L’ouverture des salles de cinéma et des musées est le dernier problème qu’on devrait avoir », a-t-il encore martelé, ajoutant que « pour les salles de cinéma, c’est deux familles, Gaumont et Pathé. Ce sont eux qui tiennent toutes les salles, on ne va pas pleurer pour eux ».