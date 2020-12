À la télé ce soir: «La chanson secrète» et «Taratata 100% Live»

Huit personnalités ont accepté de se prêter au jeu de l'émission, prenant place chacune à son tour dans un fauteuil, face à une scène. Carla Bruni, Louane, Amir, Julien Doré, Patrick Fiori, Gad Elmaleh, Patrick Sébastien et Bilal Hassani s'apprêtent à découvrir une chanson, liée à un moment important de leur vie, revue et corrigée par un autre artiste. Isolées en coulisses avant leur passage, elles ne savent rien de ce qui les attend, mais peuvent compter sur la présence d'invités et de proches pour les épauler parmi lesquels Slimane, Florent Pagny, Benjamin Biolay ou encore Emmanuel Moire.

Devant près de 300 spectateurs connectés depuis chez eux, Nagui sera entouré´ d'un casting cinq étoiles. Indochine viendra célébrer ses 40 ans de carrière. Pascal Obispo présentera une reprise du succès de Taxi Girl, "Cherchez le garçon", préambule d'un nouveau projet a` venir. Il sera ensuite rejoint par Olivia Ruiz pour un medley. Catherine Ringer sera en duo avec l'artiste et producteur pop-électro SAINT DX. Gaëtan Roussel chantera son nouveau single "On ne meurt pas", extrait d'un nouvel album a` paraitre début 2021. Sont également invités : Barbara Pravi, Mickey 3D, Lous and the Yakuza, Kimberose, Lubiana.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Retour vers le futur 2 », à 09h25 sur Club RTL - Trois étoiles

L’auteur aura mis quatre ans pour peaufiner la première des deux suites à son immense blockbuster. On ne s’en est jamais plaint, tant l’idée de base reste exploitée avec imagination, humour et dérision. En fait, le numéro trois qui sortira un an plus tard a été conçu en même temps et tourné dans la foulée. Les dernières rumeurs concernant un numéro quatre ont été formellement démenties par l’auteur lors de la sortie récente de « Flight », son dernier film.

« La bonne épouse », à 20h30 sur Be 1- Trois étoiles

L’auteur de « Séraphine » revient à la charge avec ce quasi-biopic ramenant à la condition de la femme juste avant les événements de mai 68, l’action se situant dans l’une des innombrables institutions dispensant aux jeunes filles tous les préceptes de la parfaite « femme au foyer ». Un film original à cent pour cent, qui s’achève sur une joyeuse note musicale faisant suite à une savoureuse intrusion d’Armelle en « speakerine » de la télé noir et blanc ! Face aux Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, François Berléand et Édouard Baer sauvent la mise masculine.

« Hunger Games : la révolte, 2e partie », à 22h10 sur Plug RTL - Trois étoiles

Fin de la saga ? Probablement non car la romancière Suzanne Collins prépare un nouvel opus suivant la néo-classique procédure « préquelle » ! En attendant, le règlement de comptes tant attendu est agrémenté d’un dernier rebondissement extrêmement jubilatoire, au terme d’une quête vengeresse qui tient en haleine jusqu’au bout.

« Au nom d’Anna », à 20h05 sur Tipik - Une étoile

Née de la rencontre de la star d’« American History X » et du scénariste Stuart Blumberg sur le tournage de « Fight Club » un an plus tôt, cette comédie sentimentale jouant avec beaucoup de liberté sur le thème des amitiés judéo-chrétiennes s’égare dans un ménage à trois vaudevillesque avec le soutien des regrettés Anne Bancroft et Eli Wallach.

« Footloose », à 20h15 sur Plug RTL - Une étoile

Remake du film de Herbert Ross de 1984, inspiré d’une histoire vraie, l’interdiction de la danse dans une petite bourgade de l’Oklahoma. Vraiment très américain.