Record d’altitude pour un tigre au Népal (et ce n’est pas une bonne nouvelle) (photo)

Un tigre du Bengale a été aperçu à une altitude de 3.165 mètres au Népal, un record dans ce pays alors que le félin a déjà été observé plus haut au Bhoutan. Le tigre en question a été vu deux fois le mois dernier par une caméra disposée pour surveiller dix pandas roux équipés de colliers GPS, dans les forêts de l’est du Népal, a indiqué vendredi le département Forêts et Protection sociale.

Un record qui suit une tendance

« On n’aurait jamais pensé qu’un tigre puisse vivre dans cette région », a expliqué Sonam Tashi Lama, en charge du programme de sauvegarde des pandas roux. « Il va falloir reconsidérer les techniques de conservation (des espèces) », a-t-il ajouté. Le tigre du Bengale vit généralement aux abords du delta du Gange et ses passages en haute altitude sont plutôt rares. Plus tôt cette année, les autorités népalaises avaient indiqué avoir repéré un tigre à 2.500 mètres.

Certains experts pensent que le changement climatique pourrait expliquer ce changement d’habitude du félin alors que d’autres justifient cela par la disparition de son habitat et des proies dans sa région d’origine. Le Népal est sur le point d’atteindre son objectif de doubler la population de tigres sur son territoire d’ici 2022.