Pour éviter le Covid-19, le personnel de bord chinois amené à porter des couches

Avec le coronavirus, les voyages aériens sont devenus particulièrement rares. Mais en Chine, désormais pays plutôt épargné par la pandémie, l’activité a repris et il faut donc prendre des précautions pour éviter un rebond épidémique. Outre les masques et autres gels hydroalcooliques, l’Administration chinoise de l’aviation civile (CAAC) recommande donc désormais au personnel de bord de porter… des couches jetables. Objectif : ne pas devoir aller aux toilettes, vues comme possible lieu de contamination, surtout lorsque le vol se dirige ou part d’un pays où le virus circule activement.

Lieu risqué, oui, mais peut-être pas le plus dangereux

La mesure peut paraître assez extrême mais CNN l’assure : les toilettes représentent bien un endroit risqué. « Le design des toilettes d’avions était déjà un sujet brûlant avant le Covid-19, mais la pandémie a concentré les efforts pour trouver de nouvelles solutions », insiste la chaîne américaine. La preuve qu’il y a danger : une étude a démontré que des personnes pouvaient réellement attraper le Covid-19 dans ce lieu exigu. C’est le cas d’une femme sud-coréenne de 28 ans qui avait fait le trajet entre Milan et son pays natal. Elle avait alors eu la mauvaise idée de retirer son masque aux toilettes, alors qu’elle l’avait porté durant tout le reste du trajet. Suffisant pour être contaminée. Une autre étude avait prouvé la même chose avec des touristes à destination de Francfort.

Mais est-ce que les toilettes sont pour autant l’endroit le plus risqué ? Pas si sûr à en croire une autre expérience menée au Canada et relayée par Ouest-France. D’après ses résultats, les tablettes rabattables sont plus de huit fois plus sales que les toilettes, de toute évidence du fait des nettoyages plus fréquents dans ce dernier endroit. Les appuie-têtes et les vide-poches peuvent aussi être des endroits plus à risque. Cette étude date toutefois d’avant la crise sanitaire et les compagnies aériennes insistent depuis pour assurer une propreté irréprochables à bord de leurs avions.