Des cryptographes, dont un Belge, ont déchiffré le code du tueur du Zodiaque (vidéo)

Depuis 1969, c’était une énigme absolue. Cette année-là, un message codé du tueur du Zodiaque, qui prendra le nom de « message 340 » (en référence à son nombre de caractères), est envoyé au quotidien San Francisco Chronicle. Problème : malgré d’innombrables efforts, impossible d’en comprendre le contenu. On n’y voit qu’une série de lettres et de symboles totalement incompréhensibles. Mais aujourd’hui, l’énigme pourrait bien avoir été levée. C’est en tout cas ce que revendiquent un concepteur de sites web américain âgé de 46 ans, un mathématicien australien et Jarl Van Eycke, un logisticien belge. Un travail de longue haleine Le contenu du message suscitait toutes sortes de théories. Est-ce que l’auteur des cinq meurtres commis entre 1968 et 1969 (voire 37 au total selon le criminel lui-même) y dévoile son identité ? C’était en tout cas l’espoir de certains qui se sont confrontés à ce code a priori irrésoluble. Finalement, il s’agirait de tout autre chose.

Selon la traduction opérée par les trois cryptographes, il serait simplement écrit ce qui suit : « J’espère que vous vous amusez bien à essayer de m’attraper. Ce n’était pas moi dans l’émission de télé. Ce qui m’amène à parler d’une chose me concernant. Je n’ai pas peur de la chambre à gaz car elle va m’envoyer au paradis très bientôt parce que j’ai maintenant assez d’esclaves pour travailler pour moi, alors que tous les autres n’ont rien quand ils arrivent au paradis, c’est pour ça qu’ils ont peur de la mort. Je n’ai pas peur car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis. La vie c’est la mort ».

Cette interprétation est en tout cas cohérente par rapport à ce qui est déjà connu du tueur. Deux semaines avant le message, un homme avait fait un appel lors d’une émission de télévision en se présentant comme le Zodiaque. Un autre code, beaucoup plus simple, avait aussi été traduit en 1969 et il y était écrit, de façon sordide : « J’aime tuer parce que c’est amusant ». Et là aussi, il était question des « esclaves » (qui sont en réalité ses victimes) qu’il aurait réunis dans l’au-delà.