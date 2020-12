À la télé ce soir: «Justice League» et «Les nouvelles aventures de Cendrillon»

Après la mort de Clark Kent des mains de Doomsday, Batman réévalue ses méthodes extrêmes et décide de réunir des héros extraordinaires pour former une équipe de combattants afin de défendre la Terre de toutes sortes de menaces. Avec Wonder Woman, Cyborg, The Flash et Aquaman, il affronte Steppenwolf...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les sept mercenaires » à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

Certains cinéphiles pointus ont beau répéter qu’il s’agit d’un remake des « Sept samouraïs » d’Akira Kurosawa sorti six ans plus tôt, ce western – d’ailleurs très apprécié par le grand auteur nippon lui-même ! – n’en reste pas moins l’un des meilleurs du genre, qui valut à Elmer Bernstein une nomination à l’Oscar de la meilleure musique et à Robert Vaughn une apparition au « Golden Globe de la révélation masculine de l’année ». Mort en 2016, il fut le dernier survivant de la fameuse bande des Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn et Horst Bucholtz, opposés à Eli Wallach.

« White House Down », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

Ce thriller apocalyptique et spectaculaire à souhait laisse le Capitole et la demeure du Président des États-Unis dans un bien triste… état ! Après son élégant et inattendu « Anonymous » évoquant les doutes autour de la personnalité de William Shakespeare, le réalisateur teuton des « Independence Day », « Godzilla » et « 2012 » a pleinement retrouvé son élément. Et toute son efficacité !

« 10 Cloverfield Lane », à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

Produit par J.J. Abrams, cette suite présumée du « Cloverfield » de 2008 n’en est finalement pas une… du tout et c’est tant mieux. Pour un budget plancher de 15 millions de dollars, le réalisateur pourtant néophyte s’est débrouillé comme un vrai caïd, avec la bénédiction d’un John Goodman toujours aussi charismatique auquel tient tête l’excellente Mary Elizabeth Winstead. Le meilleur film du genre post-apocalyptique depuis des lustres !

« La isla mínima », à 20h55 sur 13ème Rue - Trois étoiles

Dix Goyas et deux prix au festival de Beaune (Critique et Spécial Police – sic !) ont récompensé ce thriller qui replonge dans l’Espagne post-franquiste du début des années 80. Beaucoup d’ambiance et de scènes chocs sur un rythme inégal.

« Barry Seal : American Traffic », à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

Incarné par un excellent Tom Cruise, ce portrait authentique d’un antihéros pur jus est au cœur d’un récit malin bâti selon le principe de la voix off et de la chronologie pure. Le ton est d’une ironie quasiment jubilatoire.