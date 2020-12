Le très long calvaire d’une femme sur le verglas à Kiev fait le tour du monde (vidéo)

Alors que la neige apparaît timidement sur les heuteurs des Ardennes, c’est le verglas qui prévaut à Kiev. Ce jeudi 10 décembre, les températures y sont descendues allègrement en-dessous de 0°, transformant la ville en une véritable patinoire. Pour le plus grand malheur d’une femme qui a longuement tenté de parcourir ne serait-ce que quelques mètres. La scène, filmée par une caméra de surveillance, donne une idée du calvaire que cette Ukrainienne a subi à Kiev et a été diffusé bien au-delà des frontières de l’Ukraine, que ce soit en France, aux Etats-Unis, en Irlande, etc.

Une chute interminable

En l’occurrence, la tâche s’annonçait de base compliquée puisqu’en plus d’être entièrement glissante, la rue en question était en pente. De ce fait, lorsqu’il faut la descendre, cela va encore. Il suffit de le laisser emporter en tentant de ne pas faire une chute brutale sur la glace.

Mais dans le sens inverse, c’est beaucoup plus difficile. C’est ainsi que cette femme a tenté ce qu’on pourrait appeler « l’ascension » de la rue. Même faire un petit mètre s’annonce être un véritable défi. Elle tente à un moment, grâce à l’aide d’un passant, de s’aider du mur d’une maison pour l’aider à avancer. Peine perdue, elle redescend aussitôt. A un moment, en avançant avec minutie, elle semble bien partie… avant d’être ramenée au point de départ par la glace. Elle est même emportée jusque la route où, heureusement, il n’y a pas de circulation à cause du verglas.