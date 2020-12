Charley Pride, première grande légende noire de la country, est décédé du Covid-19

La pandémie de coronavirus atteint de nouveaux sommets aux Etats-Unis et est à deux doigts de passer le cap des 300.000 décès officiellement dénombrés. Et parmi ces derniers, on retrouve désormais Charley Pride, une star de premier rang puisqu’il a permis aux Afro-Américains de s’implanter dans le registre de la musique country, traditionnellement associée aux blancs.

« Un héritage intemporel »

L'agence de relations publiques 2911 Media a annoncé que Charley Pride était décédé à Dallas ce samedi, là où il résidait. Son âge avancé de 86 ans le rendait vulnérable au Covid-19 qui fait principalement ses victimes chez les plus vieux. « J'ai le cœur brisé d'apprendre la mort d'un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride », confie sur Twitter la star de country Dolly Parton. « C'est pire d'apprendre qu'il est mort du Covid-19. Quel horrible, horrible virus. Charley, nous t'aimerons toujours ».

Célèbre baryton, avec une voix très reconnaissable, Charley Pride avait commencé sa carrière dans les années 1960 avant de devenir une légende la décennie suivante. Il a vendu au total plus de 25 millions de disques et a eu, entre 1969 et 1984, trente de ses morceaux au sommet des charts américains. En plus de ses trois Grammy Awards, il a eu en 2000 l’honneur ultime de voir son nom ajouté au Country Music Hall of Fame.