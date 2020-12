Un participant du docu complotiste «Hold-Up» interné en psychiatrie

Il a fait polémique en novembre en étant un des principaux intervenants du documentaire complotiste « Hold-Up ». Mais si Jean-Bernard Fourtillan a été arrêté le 7 décembre dernier, c’est pour une toute autre raison. Impliqué dans une affaire d’expérience médicale illégale, il a été mis sous écrou et ensuite été interné en hôpital psychiatrique à Uzès, dans le Gard. Le procureur de Nîmes, interrogé par Midi Libre, a tenu à démentir l’affirmation faite dans une vidéo Youtube très relayée en ligne selon laquelle Jean-Bernard Fourtillan aurait « été interné contre son gré ». L’intéressé n’a d’ailleurs pas contesté cette décision prise sur base de son état de santé.

Un essai clinique sauvage et illégal

Pour comprendre cette arrestation, il faut revenir en 2019. En septembre de l’année dernière, une fraude médicale de grande ampleur est découverte dans une abbaye de la région de Poitiers. Près de 350-400 personnes avec la maladie d’Alzheimer ou de Parkison avaient été traitées lors d’un essai clinique sauvage mené par le Fonds Josefa, dirigé par Jean-Bernard Fourtillan et dont le vice-président est une autre figure controversée connue : Henri Joyeux.

Jean-Bernard Fourtillan voulait via cette action tester sur des malades des patchs de valentonine. Cette hormone, proche de la mélatonine, était vue par ce catholique convaincu comme une « révélation divine » qui aurait été la clé pour guérir les maladies neurodégénératives. Affirmation fermement contredite par l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui précise que « la qualité, les effets et la tolérance de ces substances ne sont pas connus » et qu’« un risque pour la santé des participants ne peut être exclu ».