Slimane en charge de l’hymne des Enfoirés de 2021

C’est une sorte de rituel : chaque année, un grand artiste assure la charge de concevoir le nouvel hymne des Restos du Cœur. Cette année, c’est Slimane qui a l’honneur de s’en occuper. Une information confirmée par l’artiste en personne sur Instagram.

« Un grand honneur »

En cette période de crise sanitaire, le morceau s’intitulera « Maintenant » et a été écrit et composé par Slimane avec ses deux « frères de cœur », les co-fondateurs du label Meya Music : Yaacov Salah et Meir Salah. « Je suis de ceux qui chantaient dans le car du centre social "aujourd’hui on a plus le droit…" », explique le chanteur en ajoutant que s’occuper de cette chanson représente un « grand honneur » pour lui. « Les Restos du Cœur ont plus que jamais besoin de nous! Restons unis et solidaire ».

Slimane succède ainsi à Boulevard des airs, qui était à l’origine l’année passée du morceau « A côté de toi ». En 2019, c’était Vianney qui était aux commandes avec « On trace ».