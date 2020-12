Grammy Awards: la fille de Beyoncé et Jay-Z, Blue Ivy, devient l’une des plus jeunes nommées de l’histoire à seulement 8 ans (vidéo)

Sur le titre « Brown Skin Girl », Blue Ivy pose sa voix. Créditée en temps que co-auteure, la fillette de 8 ans figure donc tout naturellement parmi les nommés pour le titre de « Meilleure vidéo » de l’année aux Grammy Awards de 2021. Si elle l’emporte, Blue Ivy partagera bien sûr le trophée avec sa mère, Beyoncé. À la base, l’enfant ne devait pas se trouver au palmarès de la prestigieuse cérémonie, mais son nom a été rajouté en fin de semaine dernière puisqu’elle figure désormais à la liste des collaborateurs du titre « Brown Skin Girl ».

Cette nomination fait de Blue Ivy l’une des plus jeunes personnes à être nommés aux Grammy Awards. En 2000, Leah Peasall avait aussi 8 ans lors qu’elle a remporté la récompense du « Meilleur album » de l’année avec les Peasall Sister, comme le note BFMTV. Si Blue Ivy l’emporte, elle ne battra donc pas ce record : lors de la tenue de la cérémonie en 2021, elle aura en effet déjà 9 ans. Qu’à cela ne tienne, cela reste une performance exceptionnelle pour Blue Ivy qui n’en serait par ailleurs pas à sa première récompense. En février 2020, elle a remporté un prix aux NAACP Image Awards pour cette même chanson qui figure sur la bande-originale du film « Le Roi Lion ».

Reste à savoir si les Grammy Awards 2021 sacreront mère et fille dans la catégorie « Meilleure vidéo » de l’année. Ce qui est sûr, c’est que Beyoncé ne devrait pas repartir les mains vides, la star américaine était nominée pour neuf Grammy différents. Reste à savoir si la cérémonie du 31 janvier prochain se tiendra virtuellement ou non. Et si Beyoncé et Blue Ivy auront l’occasion de monter sur scène pour remercier les votants et, pourquoi pas, pour chanter leur titre commun.