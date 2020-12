Le confinement pousse à l’infidélité… virtuelle

L’amour a ses limites. Passer toutes ses journées « coincé » au domicile conjugal auprès de sa moitié semble inciter les âmes en peine à vouloir prendre l’air, ne fût-ce que virtuellement. Les sites de rencontres et autres applications plus ou moins hot connaissent une hausse ahurissante de connexions. Facebook, Messenger, Tinder, tous les moyens sont bons pour pimenter un quotidien devenu morne et prévisible et s’offrir un moment d’excitation en ligne. Frédéric Six, sexologue clinicien, nous explique les mécanismes de ce phénomène de société....