À la télé ce soir: «Le Grand Show des Associés» ou «Retour vers le futur II» (vidéos)

Le Grand Show des Associés, à 20h35 sur La Une

Seize personnalités RTBF sont réunies pour un quiz exceptionnel au profit de Viva for life. Un grand jeu présenté par Sara de Paduwa qui retrace les moments les plus sympas de 2020. Bonne humeur, surprises, humour et peut-être même un peu de mauvaise foi sont au menu de ce grand divertissement.