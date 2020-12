Deux soirs avec les sept reines de Belgique

À l’approche des fêtes de fin d’année, au cours de deux soirées exceptionnelles, les vendredi 18 et samedi 19 décembre à 20h50, Patrick Weber propose en télé sur La Une, dans le cadre de son émission « Le temps d’une histoire », un documentaire qui retrace l’existence des sept reines que notre pays et notre Dynastie ont connues depuis 1832. Cette production originale belge inédite (LDV Productions/RTBF), réalisée par Clément Nourry et racontée par Jean-Louis Lahaye, raconte sur la base d’images d’archives pour les plus récentes, mais aussi de reconstitutions, la saga de nos...