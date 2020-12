25 ans et milliardaire!

À 25 ans, nombreux sont les jeunes gens à encore vivre chez papa et maman, à cumuler un job d’étudiant et des études ou à déjà avoir (timidement) embrassé une carrière. À cet âge, Austin Russell peut se targuer d’être le plus jeune milliardaire au monde ! Sa fortune est estimée à près de deux milliards de dollars… Véritable petit génie, l’Américain ne doit sa fortune qu’à lui-même et à ses aptitudes intellectuelles.

À 17 ans seulement, il a monté sa société, « Luminar Technologies », une entreprise destinée à équiper les véhicules...