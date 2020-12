Bibiane Godfroid: «Je reste très belge»

Elle ne vous le dira pas tout de go mais Bibiane Godfroid est l’une des personnalités les plus influentes de l’audiovisuel français. Cet après-midi, elle accepte un « Teams » depuis son bureau parisien. Cette femme-là gère ses contacts et son temps. Pour « Soir mag », elle a accepté de parler carrière depuis ses débuts sur RTL, au temps des pionniers de la chaîne privée dans le bâtiment Art déco de l’avenue Roosevelt. Diplômée en Droit et Fiscalité de l’Université catholique de Louvain, elle s’était embarquée sur les autoroutes de l’information dont elle a pris la voie...