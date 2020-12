Un mois et demi de préparation: les impressionnantes décorations de Noël d’un couple de Wanze (vidéo)

Chaque année à l’approche de Noël, un couple de Wanze, en région liégeoise, voit les choses en grand. Adorant la féerie de cette période hivernale, Francis et Liliane décorent leur jardin de milliers de lumières et installations colorées. Pères Noël, sapins, rennes, bonhommes de neige, guirlandes lumineuses et autres ours blancs se côtoient, formant ainsi une impressionnante collection, commencée il y a 17 ans, rapporte la RTBF.

En tout, il faut un mois et demi pour installer les kilomètres de câbles ainsi que les différentes pièces. Cette année, une nouvelle banquise a fait son apparition, agrandissant encore un peu plus la collection. « On a arrêté de compter, parce que ce sont des milliers de sujets. Toutes les années, on achète encore un peu. Quand j’ai un coup de cœur, il faut que j’achète parce que j’adore ça », explique Liliane. Elle espère toutefois pouvoir ajouter un carrosse l’année prochaine, créé par son mari, pour concrétiser de son rêve.

Tous les soirs, les deux passionnés illuminent leur jardin. D’habitude, celui-ci est également ouvert au public. Mais Francis et Liliane redoutent une interdiction cette année à cause de la pandémie. « Ce serait une déception parce que nous, la récompense de notre travail, ce sont les gens qui viennent voir. En plus, l’entrée est gratuite », avoue Francis. Ils ont en tout cas de quoi en mettre plein la vue aux passants.