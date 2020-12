Une «Volvo» PHEV à 500€/mois?

Fondée en 2016 par Geely et Volvo, la marque chinoise Link & Co arrive en Belgique avec la 01, un premier modèle qui prend la forme d’un SUV basé sur la Volvo XC40. La variante hybride sera vendue 36.000€ et le modèle hybride rechargeable 42.000 €. Mais là où Lynk & Co se distingue, c’est en proposant un concept d’abonnement sous la forme d’une adhésion mensuelle. Un montant de 500€ donne droit à l’usage du véhicule et la voiture peut être partagée facilement afin de réduire les coûts.

