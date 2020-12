Ike, le général cuisinier

Le général américain Dwight David Eisenhower fut pendant la Seconde Guerre mondiale le « General of the Army » et le commandant en chef du quartier général des Forces alliées en Europe nord-occidentale de 1943 à la fin du conflit. Les Alliés ayant triomphé des forces de l’Axe (l’alliance entre l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et le Japon impérial), « Ike » (son surnom), le héros de guerre, revient au pays tout auréolé de gloire. Aussi le républicain est-il élu sans trop de peine et à deux reprises en tant que 34e président des États-Unis. Deux mandats au cours...