Air de familles: télétravailler (vidéo)

De plus en plus de parents font du télétravail, que ce soit par choix ou par obligation. Cela offre de nombreux avantages : on ne passe plus des heures dans les transports en commun ou les embouteillages, on peut organiser son temps autrement, on est moins stressé… Mais cela présente aussi pas mal de difficultés lorsqu’il y a des enfants à la maison, car il est difficile de séparer vie familiale et vie professionnelle quand les deux se passent au même endroit. Il y a non seulement les mails, les deadlines, les visioconférences… mais aussi les demandes des enfants, surtout quand ils...