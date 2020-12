À raconter aux enfants: où sont nés les marchés de Noël?

En temps normal, lorsqu’aucune maladie ne nous empêche de sortir de chez nous, le mois de décembre est synonyme de marchés de Noël. Dans de très nombreux villes et villages, on installe des petits chalets où se vendent boissons chaudes, douceurs à déguster et cadeaux en tout genre dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Mais comment est née cette tradition ?

Le tout premier marché de Noël se serait tenu en Autriche, en 1294, avant que d’autres événements similaires se développent en Allemagne et en Alsace, au cours du XIVe siècle. À...