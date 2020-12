Nancy Wake: la Souris blanche a un caractère bien trempé!

Née en Nouvelle-Zélande, Nancy grandit en Australie. Elle y devient journaliste et quitte son pays pour New York, puis pour Londres avant de travailler en France. En Europe, elle assiste à la montée en puissance de Hitler. En 1937, elle rencontre le riche industriel français Henri Edmond Fiocca et l’épouse deux ans plus tard. Durant l’invasion de la France par l’Allemagne, elle vit à Marseille. En 1940, lorsque la France capitule, elle devient messagère pour la Résistance française. Par la suite, elle rejoint le réseau Pat O’Leary, dirigé par le capitaine Ian Garrow. Quand ce dernier est...